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/672789/هشام-عطوة-ميزانية-هيئة-قصور-الثقافة-ارتفعت-إلى-400-مليون
أكد هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، علي اهتمام الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالثقافة، لافتا إلي ارتفاع الميزانية المخصصة للهيئة لتصل إلي 400 مليون جنيه مقابل 66 مليون جنيه في سنوات سابقة.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، والتي ترأسها وكيل اللجنة محمد سعد الدابي، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكرى.
هشام عطوة: ميزانية هيئة قصور الثقافة ارتفعت إلى 400 مليون
وأشار عطوة، إلي توجيهات وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في ضوء اهتمامات الدولة بتطوير البنية التحتية لتكون علي مستوي استقبال العروض الفنية، مشيرا إلي أنه في ضوء الخطة والمخصصات المالية تم البدء في فتح قصور ثقافة جديدة مع تطوير قصور قائمة بالفعل.
وعلي جانب مستوي البنية البشرية، نوه رئيس هيئة قصور الثقافة، إلى العمل علي الأرض في ضوء برنامج الحكومة، علي رفع الوعي والانتماء والمواطنة والولاء للوطن، لافتا إلى المشروعات الثقافية المختلفة التي تبدا من العاصمة وتطوف نحو المحافظات، ومنها "ابدأ حلمك".
وأكد هشام عطوة، إلى العمل علي دمج أهالينا بالمحافظات الحدوية من خلال العروض المختلفة، مشيرا إلي قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتحويل كتاب محمد نجيب الذي يحكي عن قصص شهداء الوطن في معركتنا ضد الإرهاب في سيناء والعريش، لعمل فني إيمانا من الوزارة بدور المسرح في المواجهة.
هشام عطوة: ميزانية هيئة قصور الثقافة ارتفعت إلى 400 مليون
وشدد عطوة، علي اهتمام الثقافة حاليا بالتوجه لكافة المحافظات، حيث تم عمل 6 مسارح متنقلة، ونتكاتف لزيادتها، فضلا عن العمل علي تدريب الشباب واكتشاف المواهب.
ولفت عطوه، إلي تعاون كافة القطاعات داخل وزارة الثقافة تحت لواء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قائلا : " نتعامل في ضوء قطاع واحد، ما يميز الثقافة حاليا إننا بنقعد علي طربيزة واحده ونتكلم، ونعمل في ضوء برنامج عمل الحكومة".
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