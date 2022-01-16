جدة - نرمين السيد - وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أعلن عن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "جاڤى"، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى.
يأتى ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر .. مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.