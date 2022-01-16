بث مباشر .. مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة

جدة - نرمين السيد - وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أعلن عن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "جاڤى"، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.