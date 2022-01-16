عاجل- الصحة: أوميكرون المتحور السائد فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن أعراض أوميكرون هى الرشح والصداع والشعور بالإجهاد وجفاف فى الحلق والتعب، والأعراض الأقل شيوعا الكحة وآلام فى الصدر وصعوبة فى التنفس وعدم الشم والتذوق.

وأشار إلى أت هناك زيادة واضحة فى إصابات كورونا وسحب الأدوية من الصيدليات، ولكن عدد الإصابات والوفيات فى المعدلات الأمنة.