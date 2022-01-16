عاجل- مدبولى يشدد على منع دخول غير المطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومسؤولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى تقليل فرص الإصابة، وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء، لافتا إلى أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات، كما تتوسع فى إنتاجها محليا، مشددا على المواطنين ضرورة الحرص على تلقى اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع.

وفى هذا السياق شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات المعتمدة، وتطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مع التشديد على منع دخول غير المطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية، وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.