إنفو جراف.. نسب الإنجاز فى مبادرة حياة كريمة والأعمال التى تم الانتهاء منها

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جدة - نرمين السيد - وأوضح الإنفوجراف نسب الإنجاز فى الخدمات الأساسية وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية فى بعض القرى، وخفض معدلات الفقر فى بعض القرى.
وذكر الإنفو، أنه فى جانب التعليم، تم إنشاء وتطوير 127 مدرسة، و2311 فصل دراسى، ومحو أمية 3000 شخص.
ويوضح الإنفوجراف التالى نسب الإنجاز:
وفى جانب البنية التحتية، تم توفير 9500 عمود إنارة، ورصف 188 كم متر من الطرق.
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