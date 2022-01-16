عاجل- الصحة تكشف أعراض متحور أوميكرون السائد فى مصر

جدة - نرمين السيد - ونوه الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إلى أن أعراض المتحور السائد فى مصر "أوميكرون" هى الرشح والصداع والشعور بالاجهاد وجفاف فى الحلق والتعب، والأعراض الأقل شيوعا الكحة وآلام فى الصدر وصعوبة فى التنفس وعدم الشم والتذوق.

وأوضح أن من يعانون من الأعراض عليهم الذهاب إلى المستشفيات خصوصا وأن الوقت مهم عند تلقى العلاج، منوهًا إلى أننا فى موسم الأنفولونزا.