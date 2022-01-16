الصحة: تطعيم 60 مليون بلقاح كورونا بين الجرعتين الأولى والثانية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن نسبة إشغال الأسرة الداخلية بالمستشفيات نحو 9%، و41% بالعناية المركزة، و23 % بأجهزة التنفس الصناعي وجميعها في الحدود الآمنة.

وأَضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع المستشفيات لديها القدرة على استيعاب حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الأدوية والأكسجين متوفرين، مؤكدا أن تواجد المستشفيات على مستوى الجمهورية يحقق أريحية للمرضى والمصابين.

وأوضح أن الدراسات أثبتت أن التطعيم يقلل من فرص تدهور الحالة، مؤكدا أننا وصلنا لتطعيم أكثر من 36 مليون و366 ألف بالجرعة الأولى للقاح كورونا، وأكثر من 23 مليون و600 ألف حالة بالجرعة الثانية، بما يعادل 58% جرعة أولى و39% جرعة ثانية للفئة من المرحلة العمرية 18 سنة فما فوق، وهناك توافر للقاحات للفئات أقل من 18 عاما وحتى 15 عاما، وللفئات من 12-15 عاما.

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