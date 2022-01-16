الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كل محافظات الجمهورية منذ يوم الجمعة الماضي، ويتراوح الانخفاض ما بين 2: 3 درجات مئوية وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق.

ومتابعة لحالة التقلب الجوي التي تشهدها مصر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 17 يناير الجاري، وبيان درجات الحرارة والظواهر الجوية.

حالة الطقس غدا الإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود غدًا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارًا، ويظل شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد تزداد فرص سقوط الأمطار وشدتها على كل محافظات الجمهورية غدًا، حيث تشهد القاهرة الكبرى أمطار خفيفة تصل نسبة حدوثها إلى 30%، ونشاط للرياح.

وتشهد السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على شمال الصعيد تصل إلى محافظات جنوب الصعيد، وتبقى الظاهرة السائدة خلال سقوط الأمطار هي نشاط الرياح لتزيد من برودة الطقس.

أشارت النشرة الجوية لهيئة الأرصاد إلى اضطراب حالة البحر المتوسط حيث تنشط فوق سطحه رياح شمالية شرقية وترتفع الأمواج إلى 3 أمتار، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وتظل الأمواج عند ارتفاع 2.5 متر، مصحوب برياح شمالية غربية.

بيان حالة الطقس غدا



درجات الحرارة

القاهرة 15 - 9.

الإسكندرية 15 - 10.

دمنهور 16 - 9.

مطروح 15 - 9.

سيوة 15 - 4.

كاترين 8 - 0.

رأس سدر 17 - 10.

الغردقة 19 - 13.

الفيوم 16 - 6.

بني سويف 16 - 6.

أسيوط 16 - 5.

الأقصر 17 - 8.

أسوان 17 - 8.

حلايب 20 - 12.

شلاتين 22 - 11.

الوادي الجديد 16 - 5.

إدفو 17 - 8.