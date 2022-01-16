استشاري مناعة: أدوية البرد تعالج أوميكرون

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، اليوم، أن الحالات البسيطة المصابة بمتحور أوميكرون يمكن لها استخدام الأدوية التي تستخدم في علاج نزلات البرد مثل «أدوية فيتامين سي- أقراص خافضة للحرارة- فلورست»، وتستخدم هذه الأدوية في الحالات البسيطة التي تعاني من أعراض خفيفة بسبب الإصابة بمتحور أوميكرون.

وأضاف الحداد، أن هناك بعض الأعراض الجانبية التي تم رصدها على المصابين وفقا للحالات التي تعاني من الإصابة بأوميكرون، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص عانوا من الإصابة بتغيير في نبرة الصوت نتيجة الاحتقان في الحلق الناتج عن الإصابة بمتحور أوميكرون.

وأوضح أن هذا التغيير في نبرة الصوت لا يستمر طويلا، ويزول بعد يومين أو ثلاثة أيام.

وتابع استشاري المناعة والحساسية، أن هناك بعض الخطوات التي يجب على الأشخاص المصابين الذين تغيرت نبرة صوتهم الالتزام بها؛ لعودة الصوت إلى طبيعته مرة أخرى، لافتا إلى أنه يجب الالتزام بشرب سوائل دافئة لعلاج تغير نبرة الصوت.

وأكد «الحداد»، أن أي شخص يعاني من نزلات البرد يجب أن يتعامل معها على أنها اشتباه كورونا، ويخضع للعزل المنزلي لعدم انتقال العدوى بين الأشخاص في البيت أو العمل.

كما شدد الحداد على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو نزلات البرد، وتتمثل هذه التدابير الوقائية في «الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا- الحصول على مصل الإنفلونزا- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».