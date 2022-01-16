وزير الصحة: إصابات الإنفلونزا زادت بنسبة 50% خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر حاليًا تشهد موسم الإصابة بالإنفلونزا، موضحا أن وزارة الصحة بها منظومة للترصد الوبائي للأمراض التنفسية الحادة والفيروسات، موضحا أنه من خلال رصد الحالة الوبائية بـ 23 مستشفى على مستوى الجمهورية تبين أن هناك زيادة في عدد الحالات الإيجابية لفيروس الإنفلونزا من 40-50% خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك تشابها كبيرا بين أعراض متحور "أوميكرون" السائد حاليًا وبين أعراض الإصابة بالأنفلونزا، ومن الممكن أن يتم التعامل مع الإصابة على أنها أنفلونزا وتكون كورونا أو العكس.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمنازل والإجراءات الاحترازية، وعدم التعرض لأماكن الزحام وارتداء الكمامات، وإجراء تحليل سريع أو pcr للتأكد من الإصابة.

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