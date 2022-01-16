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أحدث عروض كارفور مصر اليوم من17 يناير وحتي 30 يناير 2022

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mohamed hassan 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر أحدث عروض كارفور مصر اليوم من17 يناير وحتي 30 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي أحدث عروض كارفور مصر اليوم من17 يناير وحتي 30 يناير 2022 حيث تعتبر فروع كارفور هي الخيار الأول لدي المستهلكين في مصر نظرا لجودة المنتجات وتنوعها ووجود تخفيضات حقيقية علي الأسعار مما يجعل عملية الشراء في متناول الجميع وتنتشر فروع كارفور مصر في أغلب محافظات مصر لذلك تعتبر عروض كارفور من أكثر العروض التي يبحث عنها المستهلك في مصر وتقدم فروع كارفور مصر هذه الأيام مجموعة من أفضل العروض خلال شهر يناير الحالي علي جميع المنتجات التي يحتاج إليها المنزل المصري من لحوم ومواد بقالة ومنظفات ومواد العناية بالبشرة والجسم والأجهزة الكهربائية والألعاب وأدوات المنزل العروض متاحة حتي يوم 30 يناير أو حتي نفاذ الكمية.

أحدث عروض كارفور مصر اليوم من 28 يوليو وحتي 9 أغسطس 2020
أحدث عروض كارفور مصر اليوم من17 يناير وحتي 30 يناير 2022

 

عروض كارفور مصر اليوم علي اللحوم والدواجن والأسماك

تقدم شركة كارفور مصر مجموعة من أفضل العروض علي منتجات اللحوم والدواجن والأسماك في جميع فروعها المنتشرة داخل جمهورية مصر العربية خلال شهر سبتمبر الحالي واليكم أعزائي المتابعين أحدث عروض كارفور مصر علي اللحوم والدواجن والأسماك:

  • عروض كارفور مصر علي اللحوم البقري (مكعبات-مكعبات قليلة الدسم – سجق- اسكالوب – مفروم)
  • عروض كارفور مصر علي لحوم الدواجن (صدور -وراك – فراخ كاملة -دبابيس)
  • عروض كارفور مصر علي الأسماك والجمبري وفواكه البحر

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عروض كارفور مصر اليوم علي الفواكه والخضراوات الطازجة

اليكم متابعينا الأعزاء أحدث عروض كارفور مصر اليوم علي الفواكه والخضراوات الطازجة مجموعة من أجود وأفخر أنواع الفواكه والخضراوات التي من الممكن أن تجدها في السوق المصري وأهم تلك العروض:

  • عروض كارفور مصر الموز والبرتقال
  • عروض كارفور مصر علي الكيوي والتفاح والأنناس
  • عروض كارفور مصر علي الماشروم
  • عروض كارفور مصر علي البصل والبطاطس والثوم والأفوكادو والخيار والليمون

أحدث عروض كارفور مصر اليوم من17 يناير وحتي 30 يناير 2022 3

عروض كارفور مصر اليوم علي مواد البقالة

تعتبر مواد البقالة مواد لا غني عنها لأي بيت مصري ويبحث الكثير من متابعي موقعنا مصر فايف عن أحدث عروض كارفور مصر علي منتجات البقالة من أجل الاستفادة من التخفيضات خلال شهر يناير 2022 وتوفير الأموال واليكم متابعينا أهم المنتجات داخل عروض كارفور مصر:

  • عروض كارفور مصر علي الأجبان واللحوم المبردة
  • عروض كارفور مصر علي منتجات الألبان والبيض
  • عروض كارفور مصر علي الأرز والسكر والزيت والدقيق
  • عروض كارفور مصر علي الأيس كريم والشيكولاتة
  • عروض كارفور مصر علي المياه المعدنية والعصائر والمياه الغازية
  • عروض كارفور مصر علي القهوة والشاي

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عروض كارفور مصر اليوم علي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

تعرف علي أقوي عروض كارفور مصر اليوم علي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مجموعة من أرقي الماركات في السوق المصري والتي تتميز بالجودة والجمال والعمر الطويل استفيد الآن من خصومات كارفور مصر خلال شهر يناير 2022 وأشتري أفضل الأجهزة الكهربائية بأرخص الأسعار و تشمل عروض كارفور مصر اليوم الأتي:

  • عروض كارفور مصر علي التلفزيونات
  • عروض كارفور مصر علي الموبايل والتابلت واللاب توب
  • عروض كارفور مصر علي الثلاجات والغسالات والبوتاجازات

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عروض كارفور مصر اليوم علي المنظفات ومواد العناية بالجسم والبشرة

اشتري الآن أفضل المنتجات من مكان مضمون اشتري أجود أنواع المنظفات ومواد العناية بالجسم والبشرة من داخل فروع كارفور مصر واستفيد من الخصومات التي تقدمها سلسلة كارفور في جميع الهايبر والسوبر ماركت التابعة لها وأهم المنتجات داخل عروض اليوم من كارفور مصر هي:

  • مساحيق غسيل الملابس
  • منظفات الأرضيات
  • منظفات الحمامات
  • منظفات الأطباق
  • المطهرات والمعقمات والمناديل
  • مبيدات الحشرات
  • بامبرز ومناديل تواليت
  • شاور جل وصابون وكريمات وصابون

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عروض كارفور مصر اليوم علي مجموعة من المنتجات المتنوعة

تعرف علي أحدث عروض كارفور مصر اليوم علي مجموعة من أفضل وأجود المنتجات التي يحتاج إليها كل بيت مصري وبتخفيضات متميزة علي جميع المنتجات وأهم تلك المنتجات داخل عروض كارفور اليوم:

  • عروض كارفور مصر علي الأدوات  الملابس والمفروشات
  • عروض كارفور مصر علي الكراسي والطرابيزات
  • عروض كارفور مصر علي الأدوات المنزلية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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