بوسترات فيلم حامل اللقب تشعل التواصل الاجتماعي.. هشام ماجد ودينا الشربيني بشكل جديد (صور)

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اطلقت العديد من البوسترات، استعدادًا لعرض فيلم جديد بعنوان "حامل اللقب" على شاشة السينما بدور العرض ابتداءً من يوم 26 يناير القادم.

دوت الخليج

الحملة الدعائية لفيلم حامل اللقب

كما اظهرت الحملة الدعائية للفيلم عن اكتشاف نجم جديد من نجوم الفيلم، كما انه من بطولة الفنانين هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام وأحمد فتحي، وظهور خاص للفنان عماد رشاد إخراج هشام فتحي، وتأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل.

ونشر البوستر الاول للفيلم من خلال النجمين هشام ودينا وهما بالأسابيع الأخيرة من الحمل، وتظهر دينا سعيدة بالأمر، بينما هشام في حالة ذهول تام، وظهر البوستر الثاني نكتشف وجود الفنان محمد سلام يتوسط دينا الشربيني وهشام ماجد، وتم إطلاق البوستر الرسمي والنهائي اليوم وكشف عن وجود أحمد فتحي ومعه سبورة خطة اللعب تحت شعار كدة كملت، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.

فيلم حامل اللقب

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يناقش عددًا من القضايا التي تهم المجتمع المصري، ومن المفترض أن تبدأ الشركة المنتجة في التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يبدأ تصوير الفيلم بعد.

ويخوض هشام ماجد بفيلم "حامل اللقب" البطولة المطلقة لأول مرة، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية.

أعمال جمعت هشام ماجد و شيكو

قدم هشام وشيكو فيلمى "حملة فريزر" و"قلب أمه"، وكذلك مسلسل "اللعبة" بجزئية الأول والثاني، كما شارك فى مسلسل "خلصانة بشياكة" مع أحمد مكى إضافة إلى مسرحية "عطل فنى" وشارك معهما أكرم حسنى.

آخر أعمال هشام ماجد التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل «اللعبة» الجزء الثاني، ويشارك في بطولته مى كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وأوتاكا وسامى مغاورى، كما انضمت النجمة رانيا يوسف وحسام داغر للموسم الثانى، والمسلسل من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، وإخراج معتز التونى.

مسلسل قصر النيل للفنانة دينا الشربيني

بينما شاركت الفنانة دينا الشربيني في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «قصر النيل» بطولة نخبة كبيرة من الفنانين بخلاف الشربيني من بينهم صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.