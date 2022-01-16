قائمة قوية للزمالك استعداداً لكأس العالم للأندية لكرة السلة

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أعلن نادي الزمالك عن قائمة فريق كرة لسلة، المشارك في بطولة كأس العالم للأندية في البطولة المقامه بمصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجائت قائمة الزمالك كالتالي: ادهم عصام، احمد حاتم، عمر عباده ،عمر هشام، اسلام سالم، ادجار سوسا، احمد عزب، معاذ ايمن، انس اسامه، مصطفي مكاوي، حازم المشد، احمد ياسر، احمد اسامه،

توني روتين،

ديواريك سبنسر،

ايك ديوجو

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة، والتي سوف تقام في مصر الشهر المقبل فيما يشارك نادي الزمالك ممثلا عن القارة الأفريقية بعد فوزة بدوري الأبطال برعاية NBA العام الماضي.

وأوقعت القرعة نادي الزمالك أمام بورجوس الأسباني ممثل أوروبا في مباريات الدور نصف النهائي. يذكر أن فريق بورجوس الإسباني هو حامل لقب كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة.

و ستجمع مباراة النصف نهائي الأخرى بين فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير المقبل. الجدير بالذكر أن كان فريق سلة الزمالك توج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

ركلتي جزاء في المباراة

أهدر الزمالك ركلة جزاء في المباراة، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة، والتي تألق فيها حارس انبي، ومتابعة جيده من المدافع في إستخلاص الكرة.

وفي الجانب المقابل أهدر انبي ركلة جزاء عن طريق جون أوكوي إيبوكا، في الدقيقة الـ 73 بعد تسديدة قوة تسكن مدرجات اللقاء.

ويدخل الزمالك بطولة كأس الرابطة المصرية، وهو على رأس المجموعة الثالثة في البطولة، وحامل لقب الدوري المصري الممتاز.