/672793/حمزة-المثلوثي-يفتتح-التسجيل-لتونس-أمام-موريتانيا-فيديو

أفتتح حمزة المثلوثي لاعب منتخب تونس الأهداف أمام موريتانيا في الدقيقة الثالثة، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ويسعى المنتخب التونسي لتحقيق الفوز بعد خسارتهم في اللقاء الأول أمام مالي بهدف نظيف، كما منتخب موريتانيا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارتهم أيضاً أمام جامبيا.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول، بلال العيفة، منتصر الطالبي، حمزة المثلوثي

خط الوسط: أنيس سليمان، غيلان الشعلاني، إلياس سخيري

في الهجوم: وهبي خزري، سيف الدين الجزيري، سيف الدين خاوي

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

منتخب تونس يرفض نزول ملعب المباراة

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

انهى حكم اللقاء لمباراة تونس ومالي، المباراة، بعد دخول مالي ارضية الملعب وغياب نسور قرطاجة، في صورة استكمال المباراة، ليطلق صافرة النهاية لصالح مالي.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.

إستكمال مباراة تونس ومالي

وأبلغ مسئولي الكاف مراقبي مباراة تونس ومالي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من المجموعة السادسة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، على استكمال المباراة.

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورت أن الكاف أبلغ مراقبي المباراة، استكمال المباراة، بدقيقة من الأصلي، وأثنين من الوقت البدل الضائع، ليكون الوقت المستمل من المباراة ثلاث دقائق