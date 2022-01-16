تنسيقية شباب الأحزاب تُشيد بفاعليات منتدى شباب العالم «أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي»

/672795/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تشيد-بفاعليات-منتدى-شباب-العالم-أهم-منصات-الحوار-الشبابية-ذات-الطابع-الدولي

أكدت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على مدار الأيام الماضية أنها شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفاعليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ويأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على المشاركة في أحد أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وإذ تثمن التنسيقية ما قام به المشاركون في المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، فإنها تتقدم بالشكر العميق للجنة المنظمة للمنتدى، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب على ما بذلوه من جهد كبير في التنظيم والإعداد، ليخرج المنتدى بصورة تعكس قدرة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على استضافة وتنظيم حدث بهذا الحجم والأهمية.

وختاماً فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعرب عن تقديرها البالغ لتبني القيادة السياسية للتوصيات المختلفة التي خرجت عبر جلسات وورش عمل المنتدى، لتكون ترجمة حقيقية لكافة الجهود والمناقشات التي قام بها الشباب من مختلف انحاء العالم بهدف خدمة الإنسانية.