النائب محمود بدر يشارك في عزاء الإعلامي وائل الإبراشي (صور)

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شارك النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عزاء الراحل الإعلامي وائل الإبراشي، المقام في مؤسسة روز اليوسف بشارع القصر العيني.

دوت الخليج

وكانت أسرة وائل الإبراشي قد تلقت العزاء يوم السبت الماضي، من قبل من أمام منزله بمركز شربين في محافظة الدقهلية مسقط رأسه، وحضر العزاء وقتها العديد من أصدقاء الإعلامي الراحل وأهالي مركز شربين.

الجدير بالذكر، أن الإعلامي وائل الإبراشي، قد أنهك من مقاومة المرض ومحاربة الأثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي استمرت معه لما يقرب من سنة، ليفارق الحياة يوم الأحد الموافق 9 من شهر يناير الجاري، وأوضحت مصادر مقربة من الفنان بوفاة في منزله بعد تعرضه لضيق تنفس نتيجة تدهور الرئة، كل هذا بسبب خطأ كبير وفقا لما صرحت به زوجته.

مرض وائل الابراشي

أصيب الإبراشي بكورونا في ديسمبر الماضي لعام 2020 بعد حضورة حفل التكريمات الذي أقامه الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور خمسين عاما على مشواره. وشهدت الحالة الصحية الإعلامي الكبير في الأيام الأولى من المرض تحسن كبير، ولكن تفاجأ بحدوث مضاعفات سريعة تسببت في تليف حاد بأجزاء كبيرة من الرئة ، قدرها بعد الأطباء بـ "ثلث الرئة" تقريبًا ، الأمر الذي تسبب في دخول الإعلامي الشهير العناية المركزة بأحد المستشفيات ووضعه تحت اجهزة الأوكسجين لفترة طويلة جدا ، عاني فيها من ضيق التنفس وبعض المضاعفات الأخرى الخطيرة.

وكشفت العديد من وسائل الإعلام، في شهر مارس الماضي، تعافى وائل الابراشي من فيروس كورونا المستجد، ليغادر المستشفى ليقضي فترة نقاهة في منزله تحت اشراف اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وفريق طبي متخصص، ولكن مضاعفات المرض أثرت على حالة الإبراشي الصحية بشكل عام من حيث القدرة على التنفس الجيد وبذل جهد كبير خاصة في العمل، وبسبب خطأ طبي بعدما صرح بعودته للشاشة من جديد رحل الإعلامي الكبير تاركا أثرا في قلب كل بيت مصري.