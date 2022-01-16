/672796/ردا-على-مزاعم-اسرائليلية-لبنان-تؤكد-لن-نستورد-الغاز-إلا-من-مصر

في خطور استباقية لدحض المزاعم الاسرائيلية، نفت وزارة الطاقة والمياه في دولة لبنان ما أثاره مؤخرا تقريرا اسرائيليا بعنوان واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي الى لبنان، أشار الى توقيع اتفاقية بين بيروت وتل ابيب يتم بمقتضاها توريد غاز إسرائيلي الى لبنان، وذلك على خلفية أزمة الطاقة الكبيرة التي تعانيها الدولة اللبنانية منذ أشهر طويلة .

دوت الخليج

الغاز المصري هو الامداد الوحيد الى لبنان

وزارة الطاقة والمياه أكدت الوزارة في بيان لها أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية تنص بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من 100 مرة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءً بسيطًا من انتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة swap من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين، وبالتالي لا صحة على الاطلاق لما أوردته بعض المزاعم الاسرائيلية وأضافت الوزارة في بيانها أنه بناءا على لذلك، فإن ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازًا إسرائيليًا، هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلًا، وذلك ردا على ما زعمته القناة "12" العبرية بأن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان.

مزاعم اسرائيلية

وادعى تقرير القناة الاسرائيلية أن الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من إسرائيل، حيث أن واشنطن تستثني هذه الخطوة بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام السوري، وسيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن ومن ثم الى لبنان من خزاني تامار وليفياثان الإسرائيليين"، زاعمة في نفس التقرير أن الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق بين لبنان واسرائيل هو هو المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة، عاموس هوخشتين، وهو مأ أكدت لبنان على عدم صحته شكلا وموضوعا.