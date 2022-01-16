/672798/النائب-إيهاب-أبو-كليلة-يتضامن-مع-مقترح-نائب-التنسيقية-بشأن-أجازة-الإبوة-بقانون-العمل

تضامن النائب إيهاب أبو كليله عضو مجلس الشيوخ، مع مقترح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ، بشأن منح إجازة للأب لمدة 7 أيام وذلك لرعاية طفله حديث الولادة وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته.

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جاء ذلك أثناء مناقشة المادة 50 من مشروع قانون العمل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منوها أن هذا المقترح يتناب مع أفكار الدولة المتقدمة.

النائب إيهاب أبو كليلة يتضامن مع مقترح نائب التنسيقية بشأن أجازة الإبوة بقانون العمل

وتابع أبو كليلة أنه لا خلاف على أن المرأة المصرية، لها حق عظيم في الدولة، حيث أنهم يمثلو الجناح الأاقوى في نطاق العمل.

جدير بالذكر رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مقترح النائب محمد فريد، بشأن تعديل إنشاء مجلس أعلي لتنمية الموارد والمهارات البشرية.

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ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 16 من قانون العمل، والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية"، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من

المادة 16 من قانون العمل

ونصت المادة 16 بعد الموافقة عليها علي :ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كل من: الوزير المختص بشئون العمل. الوزير المختص بشئون التخطيط. الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزير المختص بشئون التعليم العالي. الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة. الوزير المختص بشئون الاستثمار. الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي. الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام. الوزير المختص بالتنمية المحلية. الوزير المختص بوزارة الاسكان أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم. أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس ويتولى المجلس المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.