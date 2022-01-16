/672800/كأس-السوبر-الإسباني-تشكيل-ريال-مدريد-لمواجهة-أتلتيك-بلباو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصعد ريال مدريد للمباراة النهائية للبطولة بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بينما صعد أتلتيك بلباو بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2/1.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني هذا العام في السعودية، وتقام المباراة النهائية على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد للمباراة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلين ميندي، لوكاس فاسكيرز

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريجو

وتقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء وتذاع عبر قنوات السعودية الرياضية.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة أتلتيك بيلباو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة نهائي السوبر الإسباني.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو عبر قنوات على SSC6 HD ، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الجدير بالذكر أن حقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3/2 بالوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، ضمن مباراة قبل نهائي السوبر الإسبانيعلى ملعب " الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

كأس السوبر الإسباني

وفي الشوط الثاني شهد اللقاء الإثارة والندية بين الفريقين، واستطاع ريال مدريد أن يحرز الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بمهارة رائعة، ثم عاد برشلونة في الدقيقة 83 عن طريق أنسو فاتي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي.

وأتجه الفريقين للوقت الإضافي، الذي سعى كلاهما لتحقيق الفوز من خلاله وحاول الفريقين أن يتأهلوا للنهائي، ليسجل فالفيردي هدف قاتل لريال مدريد بعدما أنفرد رباعي في هجمة مرتدة منظمة للملكي، ليحرزها فالفيردي في الأخير.