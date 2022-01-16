الصحة: معدل وفيات من لم يتلقوا لقاح كورونا أعلى 24 مرة مقارنة بالمعطمين

وأكد أنه بحسب الدراسات، كان معدل الوفيات بين من لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أعلى 24 مرة تقريبا مقارنة بالمطعمين، كما ساهم اللقاح فى تقليل الاحتياج للاحتجاز بالأقسام الداخلية وأقسام العناية المركزة.
وعرض الوزير أيضا الموقف الحالى للتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن إجمالى كمية اللقاحات التى تم توريدها بلغ نحو 132 مليون جرعة، سواء لقاحات تامة الصنع، أو فى صورة مواد خام بهدف التصنيع المحلى، مضيفا أن عدد الجرعات المستهلكة بلغ حوالى 60.5 مليون جرعة، بين جرعة أولى وثانية، لافتا إلى أنه تم تقديم نحو نصف مليون جرعة تنشيطية حتى الآن للفئات ذات الأولوية.
وأضاف أن إجمالى الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 12 حتى 15 عاما بلغ نحو 206 آلاف جرعة أولى وثانية، بينما بلغ إجمالى الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 15 حتى 18 عاماً نحو 1.4 مليون جرعة أولى وثانية، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع فى مراكز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتواجدها فى أماكن تردد المواطنين للتيسير عليهم، حيث يبلغ عددها الحالى 1393 مركزا.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجموعة الطبية، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومسؤولى الجهات المعنية.
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