/672807/التموين-تحسم-الجدل-حول-دمغة-الذهب-الجديدة

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حول دمغة الذهب الجديدة، موضحة أن تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصليحي، في هذا الشأن تم اجتزاؤها من مضمونها وأُسيء فهمها من أحد المواقع الصحفية الإلكترونية.

حديث وزير التموين عن الدمغة :

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وزير التموين كان قد تحث عن أن هناك منظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، والجاري الإعداد لها للعمل بها بدلًا عن الوسيلة المتبعة الآن التقليدية بالقلم، موضحة أن مصلحة الدمغة والموازين عندما تبدأ في استخدام المنظومة الجديدة لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية مرة أخري.

الدمغة القديمة :

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الأمر لن يكون له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها أيضاً حيث كان ومازال جاري العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة، مؤكدة على أن المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء عليها.

دمغ الذهب بالليزر :

وأوضح بيان الوزارة أن تغيير النظام المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة على مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين علي مر السنين، وإنما التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، واستخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.