/672799/ضبط-٣٧٥-طن-زبدة-مجهولة-المصدر-وتحرير-١٠-محاضر-مختلفه-بالبحيرة

دوت الخليج

وأسفرت تلك الحملات بالمرور على مركز ومدينة كفر الدوار عن ضبط ٣٧٥ طن زبده مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات و الإفراجات الجمركيه والصحيه الخاصه بتلك الكميه باجمالى ١٥ الف كرتونة وزن الكرتونه ٢٥ كيلو جرام كما تم ضبط ثلاجه تبريد وتجميد لعدم الاحتفاظ بسجل حركة السلع المخزنه بالثلاجه الوارده من الجمارك والشركات والمنصرفه من الثلاجه بالإضافة الي تخرير محضرين سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر سلع منتهية الصلاحية، ومحضر عدم تمكين، ومحضر استخدام أكياس سوداء في تعبئة سلع غذائية، وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار سلع بقالة بمركز ومدينة الرحمانيه

كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية ، والتحفظ على ٨ كجم لحوم مفرومه غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز الدلنجات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وكيل وزارة الزراعه بالبحيرة يجتمع بمديري الادارات

على جانب اخراجتمع اليوم المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بمديرى الإدارات الفنيه بمديرية الزراعة بالبحيرة بحضور المهندس محمود عبد الجليل هليل مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة .

ووجه وكيل الوزارة على أن يتم التكاتف والتعاون من أجل الارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة ، واستكمال ما تم من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية مع سرعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من الوزارة ، مؤكدا على سرعة إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالمواطنين خاصة فى ادارتى الإنتاج الحيوانى وحماية الاراضى ، مع سرعة التصدى لحالات التعدى على الأرض الزراعية وإزالة التعديات فى المهد مع سرعة الانتهاء من الحصر النهائى للمخالفات حتى تتمكن الأجهزة المعنية من تنفيذ الحملات المكبرة بكافة قرى ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وأشار إلى ضرورة قيام ادارتى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية ، بتكثيف الدورات الإرشادية للمزارعين ، مع توفير المبيدات اللازمة لعلاج المحاصيل والبساتين والخضر ، خاصة فى حالة ظهور أية اصابه خاصة فى محصول القمح وهو المحصول الأول القائم حاليا ، والذى يعد المحصول الاستراتيجى للدولة ويلقى كافة الدعم من جميع المسئولين بوزارة الزراعة وأجهزة الدولة المعنية .