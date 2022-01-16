تصريحات مينا مسعود عقب عرض فيلمه الجديد على شبكة Netflix: عمل متنوع

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بعد ان كشفت موقع Netflix للإنتاج الافلام، عن موعد عرض فيلم النجم المصري العالمي مينا مسعود الجديد، تعرف على ابرز 10 تصريحات للفنان الكندى حول عرض فيلم The Royal Treatment.
دوت الخليج
تصريح مينا مسعود عن عرض فيلمه الجديد
- انا متحمس لعرض فيلمى الجديد على شبكة Netflix
- الفيلم خطوة جديدة لمزيد من الاعمال
- سعيد بعرض فيلمى الجديد فى مصر والشرق الاوسط
- مهم جدًا مشاهدة الجمهور لممثل من اصول عربية مشارك فى الافلام العالمية
- الفيلم يعتمد على التنوع
فيلم The Royal Treatment للفنان مينا مسعود
وتدور قصة الفيلم الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلًا من الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيلا فيتغير مفهومه نحو زواج الواجب ويقرر اتخاذ طريق آخر نحو السعادة.
مينا مسعود في فيلم Aladdin
كشف النجم العالمى مينا مسعود تفاصيل وتطورات الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى تم الإعلان عنه منذ عدة أشهر، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الاول من الفيلم فى عام 2019، ليحصد مليار و50 مليون دولار فى شباك التذاكر.
ونقل موقع screenrant فى تقرير له جانبا من تصريحات مسعود، الذى أكد أن الجزء الثانى من فيلم Aladdin مازال قيد الكتابة ومرحلة الإعداد، مؤكداً أن القيود التى فرضتها الدول مؤخراً بسبب تفشى جائحة كورونا السبب وراء تأخير طرح الفيلم حتى الآن.
وقدم مسعود فيلم Aladdin، الذى بدء إعداده عام 2019، الذى حولته ديزنى من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكى علاء الدين الذى طرح عام 1992، ونجح فى تحقيق شعبية كبيرة آنذاك.
فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة إلى نجومية ويل سميث.
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