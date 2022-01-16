/672804/كأس-أمم-أفريقيا-نهاية-الشوط-الأول-بتقدم-تونس-بثنائية-على-موريتانيا

انتهى الشوط الأول بقتدم تونس بثنائية على موريتانيا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب التونسي الشوط بهجوم كير على مرمى المنتخب الموريتاني، ليسجل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة، من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ثم عزز وهبي الخزري بالهدف الثاني في الدقيقة 8، من تصويبة قوية سكنت شباك موريتانيا، ليعلن النسور تقدمهم في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

تشكيل تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول، بلال العيفة، منتصر الطالبي، حمزة المثلوثي

خط الوسط: أنيس سليمان، غيلان الشعلاني، إلياس سخيري

في الهجوم: وهبي خزري، سيف الدين الجزيري، سيف الدين خاوي

تشكيل موريتانيا لمواجهة تونس

حراسة المرمى: بابكر ديوب.

خط الدفاع: هارونا أبو ديمبا، محمد ديلاهي، عبد القادر ثيام، جاسوما فوفانا.

خط الوسط: ألميك موسى، إدريسا ثيام، الحسن حويبيب، علي عبيد.

خط الهجوم: عمر كامارا، أبو بكر كامارا.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

منتخب تونس يرفض نزول ملعب المباراة

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

انهى حكم اللقاء لمباراة تونس ومالي، المباراة، بعد دخول مالي ارضية الملعب وغياب نسور قرطاجة، في صورة استكمال المباراة، ليطلق صافرة النهاية لصالح مالي.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.