/672806/الأرصاد-تحذر-موجة-الطقس-السيء-تضرب-مصر-على-مدار-الاسبوع-الجاري

حذرت هيئة الارصاد الجوية من استمرار موجة الصقيع الشديدة التي تضرب مصر منذ يومين لنهاية الاسبوع الجاري، حيث ناشدت المواطنين ضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة وتفادي التواجد لفترات ط،ويلة في الشارع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذر من جانبه من تداعيات الطقس البارد، قائلا: "يجب ارتداء الملابس الثقيلة، لأن الطقس شديد البرودة ليلا، وبارد نهارا، لاسيما فى شهر يناير الجارى، الذى يعد ذروة فصل الشتاء فى مصر".

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وأضاف شاهين، أن الأسبوع الجارى سيشهد انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة، مشددا على أن مصر سوف تتعرض خلال الفترة الحالية لتقلبات جوية، نتيجة تعرضها لقدوم كتلة هوائية من جنوب وشرق أوروبا تعمل على انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير. وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض درجة الحرارة، وقد يؤدى إلى إثارة الرمال فى المناطق الصحراوية، متابعا: "لا تشهد الأيام المقبلة ارتفاع فى درجات الحرارة، وسوف تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، لفرص سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس السيء ممتدة طوال الاسبوع

هيئة الأرصاد الجوية نشرت توقعاتها لحالة الطقس غدا، محذرة من حالة سوء حالة الطقس ونشاط الرياح الباردة خلال الأسبوع الحالي، موضحة إن محافظة القاهرة ، في حين تتعرض المحافظات الأخرى لرياح شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا، الامر الذي يزيد من الشعور ببرودة الطقس. آخر صور الأقمار الصناعية حسب هيئة الارصاد الجوية أشار الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.

الرياح الأوروبية تزيد من برودة الطقس

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها أن الرياح الأوروبية ستزيد من برودة الطقس خلال ساعات النهار، وسيكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، تؤدي إلى سقوط الأمطار وتمتد لبعض محافظات جنوب الدلتا.