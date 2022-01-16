/672811/راغب-علامة-يهاجم-الحكومة-اللبنانية-بسبب-رفع-أسعار-البنزين

انتقد الفنان اللبناني راغب علامة، سياسة الحكومة اللبنانية، وذلك بسبب تكرار الأزمات التي تحدث في لبنان ورفع الاسعار، وتدهور الأوضاع الحياتية التي يعيشها المواطنين المدنيين من الشعب اللبناني.

دوت الخليج

راغب علامة يهاجم الحكومة

وكتب راغب علامة عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" عن الخطة الحكومة اللبنانية فى رفع اسعار البنزين، قائلاً:" خطة رفع سعر المحروقات في لبنان يتم تنفيذها الان على قطاع الانترنت، قطع الانترنت في بيروت هو تهديد مباشر من الحكومة للشعب".

واضاف راغب:" لانهم في اول جلسة لمجلس الوزراء قد يرفعوا السعر أضعافًا واضعاف، التهديد هو: ايها الشعب المسروق، لو اعترضتم فلن يكون عندكم انترنت.. عاش زعماء الطوائف".

راغب علامة فى امريكا

يذكر إن الفنان اللبنانى قد احياء حفلًا غنائيًا فى أمريكا يوم 31 ديسمبر الماضي، وابدع علامة خلال الحفل بباقة من أروع أغنياتة القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ومن أبرزها " طب ليه و بعشقك و الحب الوحيد و حبيب قلبى وبهواك وسهرونى الليل".

راغب علامة يشيد بالرئيس السيسي

على الصعيد الآخر، حرص المطرب اللبناني راغب علامة، على توجيه رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما دشن احتفالية كبيرة لذوي الهمم في اليوم العالمي لهم تحت عنوان "قادرون باختلاف".

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "فى عهدك، كل العز يا ريس العصر، وكل حد ما شاف النيل فى أحضان الشجر ولا سمع مواويل فى ليالى القمر، ما شفش الرجال السمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العناد فى عيون الولاد وتحدى الزمن.. أصله معداش على مصر.. عبد الفتاح السيسى بانى جمهورية مصر الحديثة".

راغب علامة يخضع لعمليات حقن بوتكس

من جانبه، كشف الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حديثه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "يوم ليك"، والمذاع عبر قناة الحياة، عن خضوعه لعملية حقن بوتكس، مؤكدًا أنه ليس ضد عمليات التجميل.

راغب علامة ضيف سمر يسري

وقال راغب علامة خلال حواره مع سمر يسري: "إني أخاف أحيانًا من خسارة معجبيني مع تقدمي في العمر، وأني أعمل للحفاظ على لياقتي البدنية مشيرًا إلى أن العمر ليس رقم وأنه رياضي وخالد ولؤي ابنيه رياضيين.