محافظ أسوان: التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات

جدة - نرمين السيد - أعطى محافظ أسوان أشرف عطية إشارة البدء لأول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار سعى الدولة لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.





وقال المحافظ، فى تصريح اليوم الأحد، إن المحطة تضم خزانين غاز بطاقة 5 آلاف متر مكعب، تغذى 500 سيارة بالغاز، فى ظل تحويل أكثر من ألف سيارة على مستوى المحافظة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الوقود المتنوع بالمنتجات البترولية.

وأكد أهمية التوسع فى محطات الوقود الثابتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث جارى تجهيز محطتين وقود إحداهما بجوار ميدان المحطة، والأخرى بمدينة أسوان الجديدة، علاوة على المحطة التى تعمل حالياً بكامل طاقتها خلف مبنى المحافظة.

وأوضح أنه تم ربط آلية الاعتماد على الغاز الطبيعى فى تموين السيارات بالوقود بمشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة حيث يتم تركيب الملصقات الجمالية المعبرة عن الهوية البصرية لأسوان على السيارات المدرجة ضمن مبادرة استخدام الغاز الطبيعى.