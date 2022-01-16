برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس غدًا الإثنين، حيث توقعت طقس غائم مع أمطار بنسب متفاوتة يصاحبها نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.





كما توقعت الأرصاد فى بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

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