صقيع وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى السبت 22 يناير

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

حالة الطقس الاثنين 17 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 17 درجة والصغرى 8 درجات.



حالة الطقس الثلاثاء 18 يناير:

شبورة مائية من 4-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 15 درجة والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 15 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 19 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 19 درجة والصغرى 8 درجات.

حالة الطقس الأربعاء 19 يناير:

شبورة مائية من 4-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوحه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 9، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 18 درجة والصغرى 8 درجة.

حالة الطقس الخميس 20 يناير:

شبورة مائية من 4-8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة ليوم الخميس، ففى القاهرة الكبرى والوجه البحرى 15 درجة والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 8، وفى جنوب سيناء 19 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 15 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 19 درجة والصغرى 8 درجة.

حالة الطقس الجمعة 21 يناير:

أما درجة الحرارة يوم الجمعة 21 يناير 2022، والسبت 22 يناير، شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 8، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 9، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 16 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 20 درجة والصغرى 8 درجات.