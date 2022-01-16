بدء أعمال رصف وتطوير شارع الإسطبل بأوسيم

جدة - نرمين السيد - وفى ذلك الإطار استكملت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم، أعمال وضع الطبقة الأسفلتية الأولى بشارع الإسطبل بمدينة أوسيم، بداية من كوبرى الزيدية وحتى شارع الفكرية، بطول 2000م2 تقريبا وعرض 11م2 تقريبا، وجارى متابعة استكمال الأعمال.

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