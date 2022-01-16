متحدث الصحة: تلقي لقاح كورونا يقلل فرص ظهور متحورات جديدة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التطعيم والجرعة المعززة لفيروس كورونا والالتزام بالاجراءات الاحترازية هي أهم وسائل تقليل أعداد انتشار الوباء.

واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، أن تلقي اللقاح يقلل فرص ظهور متحورات جديدة، فكلما زادت أعداد متلقي اللقاح قلت فرص ظهور المتحورات الجديدة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دراسات تثبت ضعف الجهاز المناعي بسبب الجرعات المعززة.

وتابع، أن الدراسات الموثقة حول العالم تؤكد زيادة كفاءة الجهاز المناعي بعد تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، مضيفًا أن غير الملقحين أكثر عرضة لدخول المستشفيات نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأضاف، أن الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة من خلال البيان اليومي هي عدد الحالات التي ترددت على المستشفيات أو حالتها أدت إلى دخولها إلى المستشفى، متابعًا أن الوزارة تعمل على متابعة جميع الحالات المصابة بالفيروس.

وأوضح، أن حالات الإصابة البسيطة بالفيروس أو حالات العزل المنزلي، يتم متابعتها من خلال الوزارة بشكل دقيق، وبيان مدى الأدوية، وأماكن العزل في المستشفيات، فكل الحالات يتم متابعتها.