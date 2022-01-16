الأرصاد تحذر المواطنين.. ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة حتى نهاية الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الفترة الحالية بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، لافتًا إلى أن شهر يناير "عِز شتاء مصر"، ويشهد تسجيل أقل درجات حرارة.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، شدد شاهين على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة حتى نهاية الأسبوع الجاري، منوهًا إلى انخفاض درجة الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأشار إلى أن السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء تتعرض لفرص سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، قائلًا إن البلاد تتعرض خلال الفترة الحالية لتقلبات جوية؛ بسبب قدوم كتلة هوائية من جنوب وشرق أوروبا تعمل على انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير.

وأوضح مدير عام الإنذار المبكر بالأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 16 إلى 15 درجة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتتراوح ما بين 18 إلى 19 على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفت إلى أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجة الحرارة وقد يؤدي إلى إثارة الرمال في المناطق الصحراوية، نافيًا وجود مؤشرات لارتفاع درجة الحرارة خلال الستة والسبعة أيام المقبلة على الأقل.