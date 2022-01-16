منتخب مصر يصل ياوندى لمواجهة السودان فى ختام دور المجموعات بأمم أفريقيا

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وصل منتخب مصر العاصمة الكاميرونية "ياوندي" للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة السودان المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021" المقامة حالياً وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.
ووفقاً لموقع "crtv" الكاميروني، وصلت بعثة منتخب مصر فندق الإقامة استعداداً للمباراة المقبلة، حيث رصدت الكاميرات لحظة وصول الفراعنة إلى مقر إقامتهم.
وحقق منتخب مصر فوزه الأول ببطولة أمم أفريقيا بعد تغلبه على غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".
واحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين، فيما جاء منتخب مصر في المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة والخسارة في مثلها، فيما جاء غينيا بيساو في المركز الثالث بنقطة واحدة بعد التعادل في مباراة والهزيمة في مثلها، وتذيل منتخب السودان جدول المجموعة بنقطة واحدة بعد التعادل في مباراة والهزيمة في مثلها.
ويلتقى منتخب مصر مع منتخب السودان فى الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب غينيا بيساو فى نفس الجولة.
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