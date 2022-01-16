النائب حسام الخولي: منتدى شباب العالم عكس القوة التنظيمية للدولة المصرية في ظل جائحة كورونا

أشاد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيح ولمدة 4 أيام، بمشاركة 196 دولة، وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل أنتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يعكس القوة التنظيمية للدولة المصرية.

ووجه الخولي، تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية والشعب المصري، على الشكل الجيد الذي خرجت به النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في ظل الظرف الصحي العالمي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقدت اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.