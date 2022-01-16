تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك فى لقاء وزير الشباب والرياضة بنظيره الجزائري

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على هامش النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى هامش منتدى شباب العالم، المنعقد بشرم الشيخ، إلتقى وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرزاق سبقاق، بمعية نظيره وزير الشباب والرياضة المصري، السيد أشرف صبحي، مع مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تشارك فى لقاء وزير الشباب والرياضة بنظيره الجزائري

هذا، وقد تمحور اللقاء حول دور أعضاء التنسيقية وتجربتهم في تمكين الشباب، وكذا دور التنسيقية في مجلس النواب المصري و تقريب وجهات النظر بين الرؤى الحزبية والسياسية المختلفة، إذ عبّر السيد الوزير ونظيره عن ارتياحهما وسعادتهما بتجربة التنسيقية متمنيين لها مزيد من التوفيق والتقدم.

هذا ووصل اليوم الاحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني يضم النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي. ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب أصدرت بيانا اليوم الأحد بشأن مشاركتها على مدار الأيام الماضية فى بفاعليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ويأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على المشاركة في أحد أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي.

وإذ تثمن التنسيقية ما قام به المشاركون في المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، فإنها تتقدم بالشكر العميق للجنة المنظمة للمنتدى، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب على ما بذلوه من جهد كبير في التنظيم والإعداد، ليخرج المنتدى بصورة تعكس قدرة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على استضافة وتنظيم حدث بهذا الحجم والأهمية.

وختاماً فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعرب عن تقديرها البالغ لتبني القيادة السياسية للتوصيات المختلفة التي خرجت عبر جلسات وورش عمل المنتدى، لتكون ترجمة حقيقية لكافة الجهود والمناقشات التي قام بها الشباب من مختلف انحاء العالم بهدف خدمة الإنسانية.

كما أعلن مجلس الشباب العربي اختيار أحمد فتحي وشريف الرفاعي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعضوية مجلس الشباب العربي للتغير المناخي في دورته الأولى الممتدة من نهاية ٢٠٢١ حتى نهاية ٢٠٢٣.

ينعقد المجلس تحت رعاية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ويعد من المنصات الرائدة إقليميا.