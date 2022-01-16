/672823/مسلحون-يقتلون-50-شخصا-ويختطفون-عشرات-الأطفال-فى-هجوم-مسلح-بنيجيريا

قتل نحو 50 شخصا على الاقل في إغارة لعشرات المسلحين على قرية في شمال غرب نيجيريا، كما اختطف زعيما قبليا والعديد من النساء والأطفال، وقال قيادي محلي يدعى عبد الله كرمان أوناشى إن العشرات من المسلحين على دراجات نارية اقتحموا قرية دنكيد الواقعة بولاية كيبر ليلة الجمعة وتبادلوا إطلاق النار مع جنود ورجال شرطة محليين.

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وحسب وكلات أنباء دولية فإن الهجوم أجبر قوات الأمن المحلية على التراجع ، مما سمح للمسلحون باجتياح المنطقة وقاموا بإحراق المتاجر وصوامع الحبوب والاستيلاء على الماشية في غارة استمرت حتى الساعات الأولى من يوم السبت، بينما أكد كرمان أن المسلحين قاموا بقتل جنديين وضابط شرطة و 50 قرويا، قبل أن يختطفوا زعيم مجتمع دانكيد والعديد من القرويين، معظمهم من النساء والأطفال.

عودة المسلحين لاضرام النار في المنازل

فيما أكد ديدزى عمر بونو نجل الزعيم المحلى المختطف، إن المسلحين عادوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وأضرموا النار في المزيد من المنازل، وقال أيضا بشأن الخاطفين : "لم يتصلوا ولم يطلبوا أي فدية. قرية دنكيد مليئة بالجثث.

الهجوم ليس الاول

الهجوم الأخير جاء بعد أسبوع من قيام مسلحين بقتل 200 شخص فى ولاية زامفارا المجاورة، وكانت العصابات ترهب مناطق الشمال الغربى في السنوات الأخيرة، وأجبرت الآلاف على الفرار واكتسبت شهرة عالمية من خلال عمليات الخطف الجماعية في المدارس للحصول على فدية، وتشترك ولاية كيبى فى الحدود مع زامفارا، حيث بدأت الحكومة في سبتمبر الماضى عملية عسكرية وقطعت الاتصالات في الولاية لتخليص البلاد من تلك العصابات، وضاعفت جرائم العنف من التحديات في الولايات الشمالية، التي عادة ما تكون أفقر من تلك الواقعة في الجنوب النيجيري. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس محمد بخاري في بيان إن الجيش بدأ عملية عسكرية كبيرة في ولاية النيجر بجوار كيبي لتطهيرها من قطاع الطرق ومسلحي جامعة بوكو حرام الإرهابية.