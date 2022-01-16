/672824/بعد-مرور-ثلاث-دقائق-كهربا-يترك-بصمته-مع-هاتاي-سبور-أمام-جالطة-سراي

نجح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي السابق، وهاتاي التركي حالياً، من صناعة الهدف الثالث في المباراة، أمام جالطة سراي بالدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هاتاي سبور يلاقي جالطة سراي على ملعب "هاتاي الجديد"، ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري التركي.

كهربا شارك في المباراة كبديل بالدقيقة 76، عندما كانت تشير النتيجة إلى تعادل الفريقان بنتيجة 2-2، حيث دفع به مدربه بدلًا من محمد كمارا.

صناعة محمود كهربا

وجاء هدف هاتاي سبور الثالث في الدقيقة 79، عبر سابا لوبزهانيدزي، بعد تمريرة من كهربا، جعلت لاعب هاتاي في موقف انفراد مع حارس جالطة سراي سددها مباشرةٍ في الشباك.

ويلعب مصطفى محمد لاعب منتخب مصر مع جالطا سراي التركي ولكنه متواجد حاليا مع الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

محمود كهربا

ويحتل هاتاي سبور المركز السادس في الدوري التركي، ولديه من النقاط 32 ويبتعد عن المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

أما جالطا سراي يتواجد في المركز الـ 13 ولديه من النقاط 27 وهذا عكس مستوى الفريق الموسم الماضي في الدوري بعدما جاء في المركز الثاني.

وتنتظر الجماهير المصرية الظهور الأول لمحمود عبد المنعم كهربا مع فريق هاتاي سبور من أجل تقديم مستويات جيدة خلال الفترة التي سوف يقضيها مع الفريق التركي.

أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي.

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

هاتاي سبور بالدوري

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.