/672826/كأس-أمم-أفريقيا-منتخب-تونس-يضرب-موريتانيا-برباعية

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره موريتانيا بنتيجة 4/0، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب التونسي الشوط الأول بهجوم كير على مرمى المنتخب الموريتاني، ليسجل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة، من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ثم عزز وهبي الخزري بالهدف الثاني في الدقيقة 8، من تصويبة قوية سكنت شباك موريتانيا، ليعلن النسور تقدمهم في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الأمر كثيراً وظل المنتخب التونسي يهاجم خلال أحداث المباراة بالرغم من تقدمهم.

وأحرز وهبي الخزري الهدف الثالث في الدقيقة 64، وأختتم سيف الدين الجزيري الأهداف في الدقيقة 66 من أنفراد بالحارس بعد تمريرة متقنة من الخزري.

تشكيل تونس ضد موريتانيا

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول، بلال العيفة، منتصر الطالبي، حمزة المثلوثي

خط الوسط: أنيس سليمان، غيلان الشعلاني، إلياس سخيري

في الهجوم: وهبي خزري، سيف الدين الجزيري، سيف الدين خاوي

تشكيل موريتانيا لمواجهة تونس

حراسة المرمى: بابكر ديوب.

خط الدفاع: هارونا أبو ديمبا، محمد ديلاهي، عبد القادر ثيام، جاسوما فوفانا.

خط الوسط: ألميك موسى، إدريسا ثيام، الحسن حويبيب، علي عبيد.

خط الهجوم: عمر كامارا، أبو بكر كامارا.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

منتخب تونس يرفض نزول ملعب المباراة

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

انهى حكم اللقاء لمباراة تونس ومالي، المباراة، بعد دخول مالي ارضية الملعب وغياب نسور قرطاجة، في صورة استكمال المباراة، ليطلق صافرة النهاية لصالح مالي.