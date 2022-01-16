/672828/مرتضى-منصور-يعلن-رحيل-مصطفى-فتحي-عن-الزمالك-والانتقال-للتعاون-السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

مصطفى فتحي

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".

مرتضى منصور يعلن صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة في جميع الألعاب

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن جميع لاعبي كرة السلة والطائرة بالنادي قم تم صرف مستحقاتهم.

وجاء قرار مرتضى منصور بصرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة السلة والطائرة بجانب المدربين والإداريين بعد تأخر الحصول على الرواتب لمدة 6 أشهر كاملة.

وأصدر مرتضى منصور للإدارة المالية بصرف مستحقات لاعبي فريقي اليد وتنس الطالولة غداً مع باقي الألعاب الرياضية والتي تم تأخير مستحقاتها لمدة 8 أشهر كاملة.

مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر صرف مكافأة الفوز ببطولة الدوري لفريق كرة القدم بعدما تأخرت من اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وأكد مرتضى منصور أنه تم دفع رواتب جميع العاملين بالنادي والموظفين في بداية هذا الشهر وحصلوا على الرواتب المتأخرة.

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن أهل قرار له مع لاعبي الفريق الأول بالنادي هي الحصول على مكافأة بطولة الدوري المصري للموسم الماضي.

رحيل مصطفى فتحي

وأضاف خلال فيديو عبر "يوتيوب" "لم أقم بتسريبأي عقد خاص بلاعبي الزمالك وأن من قام بهذا الأمر هو حسين السيد عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي، ومن الصعب أنأقوم بهذا الأمر والجميع يعلم ذلك".

وواصل "سعيد بعودة أيمن حفني لنادي الزمالك من أجل ختام المسيرة الرياضة له معنا وأتمنى أن يشارك خلال الفترة المقبلة، وأن محمد أوناجم عاد لمستواه من جديد ويقدم أداء رائع مؤخراً".