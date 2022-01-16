/672830/ضمن-12-فرقة-4000-عامل-يواصلون-تعقيم-وفرش-المسجد-الحرام-يوميا

خصصت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 12 فرقة تعمل على مدار 24 ساعة، ويبلغ عددهم 4000 عامل وعاملة ، وذلك ضمن خطة استمرار أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام.

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وأكدت الرئاسة أن هناك تخصصات مختلفة للفرق العاملة في هذا الشأن ، من بين هذه الفرق فرقة العناصر المعمارية، والتي تختص بتطهير كافة العناصر المعمارية بالمسجد الحرام بما فيه المسعى، والتوسعة السعودية الثانية، وما يشمله من أعمدة وقباب وعقود وزخارف ونقوش والدرابزين الرخامي المطل على صحن المطاف، وجميع العناصر المعمارية للتوسعة السعودية الثانية من الأعمدة الرخامية، والقواعد، الأكتاف والتيجان، والأبواب والنوافذ والمنارات، والقباب من الداخل، والأسقف وجميع عناصرها الزخرفية، والأجزاء النحاسية على أن يتم تطهيرها وتلميعها بالمواد المناسبة لذلك.

تخصصات أخرى

أما فرقة النحاسيات حسب الرئاسة فهي تختص بنظافة وتلميع فوانيس حجر إسماعيل، ومقام إبراهيم عليه السلام، ودواليب المصاحف وأعمدة الإنارة، وجميع الدرابزين والنحاسيات المثبتة بتيجان وقواعد الأعمدة، وكذلك سماعات الصوت النحاسية المثبتة بالأسقف، وكذلك النحاسيات الموجودة بالساحات. بينما تتولى فرقة أعمال غسيل السجاد بالمسجد الحرام بمغسلة كدي وتجفيفه وكنسه بعد التجفيف وتعطيره بمادة خاصة بالسجاد، ومن ثم لفه بعناية وفق برنامج معد لذلك.

في حين تقوم فرقة السلالم والمصاعد الكهربائية بغسل وتنظيف السلالم والمصاعد الكهربائية باستخدام المواد الخاصة بالاستنلس حسب برنامج معد لذلك.

نظافة المجمعات

كما تتولى فرقة الدرج والمنارات بصنفرة الدرج الثابت وإزالة أي أوساخ متراكمة عليه والمنارات وفق برنامج معد لذلك، بينما فرقة المجمعات تقوم بأعمال نظافة المجمعات بصفة يومية وصنفرتها حسب البرنامج المعد لذلك.

أما فرقة السطح فتعمل على غسيل السطح وتنظيف الأعمدة وقواعد الألمنيوم الموجودة به، أما فرقة الطوارئ فتقوم بأي أعمال إضافية يتم طلبها سواء لداخل أو خارج الحرم المكي الشريف، وتقوم فرقة غسيل المشايات البلاستيكية داخل وخارج الحرم وإعادة نشرها مرة أخرى بعد تجفيفها ومتابعتها بعد فرشها، فيما فرقة تنظيف واجهات المسجد الحرام تقوم بتنظيف القراميد الأخضر على مداخل الأبواب وغسله بالماء، وفرقة المناهل تقوم بنظافة المناهل الموجودة داخل المسجد الحرام وساحاته بعد نزع القريلات، وتنظيف وغسيل ماتحتها بالمواد المنظفة والمطهرة.

أما فرقة كنس السجاد، فهي مسئولة عن فرش السجاد وكنسه الموجود داخل وخارج المسجد الحرام، وتقوم بنقل السجاد من وإلى المسجد الحرام ويتم رفع السجاد في الحالات الطارئة وتنظيف الوجه الخلفي للسجاد وتبديل السجاد في حالة تعرضه للماء أو نجاسة مع تأمين البديل.