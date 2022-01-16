/672831/لجنة-الطاقة-والقوى-العاملة-بمجلس-الشيوخ-توافق-على-مقترح-التنسيقية-بإنشاء-بنك-الكوادر-البشرية

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وبحضور ممثلين عن وزارتي القوى العاملة والتخطيط، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج

انشاء بنك الكوادر البشرية

وطرح عمارة، فلسفة المقترح البرلماني بإنشاء بنك الكوادر البشرية وأهميته التي تدعم رؤية فخامة عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، ورفع كفاءة رأس المال البشري المصري، والمساهمة في خفض البطالة وتسويق القدرات الشبابية المصرية على النطاق المحلي والدولي، وتعريف الشباب المصري بالفرص المتاحة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمر في توفير الكوادر البشرية المدربة والمعتمدة.

وطالب عمارة خلال الاجتماع، بضم المقترح إلى اختصاصات مجلس تنمية الموارد البشرية ورسم خريطة شبابية بقاعدة بيانات شمولية دقيقة. وأثنى ممثلو الوزارتين على المقترح، وعبروا عن جاهزيتهم للتنفيذ، وتوفير الدعم التمويلي من خلال صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة. ووجه النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، برفع تقرير للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، واتخاذ المسار القانوني التشريعي لخروج الاقتراح إلى النور، نظرا لأهميته للدولة المصرية.