/672832/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-كوت-ديفوار-وسيراليون-في-الدقائق-الأخيرة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي كوت ديفوار وسيراليون، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات، بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 25، عن طريق سياستيان هيلير، وجاءوا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 65 من عمر المباراة، عن طريق نيكولاس بيبي.

عاد منتخب سيراليون بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق الحاجي كامارا، بعد إهدار فرانك كيسيا ضربة جزاء، وقبل تسكيل الخصم الهدف الثاني.

وشهد نهاية المباراة على إصابة حارس منتخب كوت ديفوار، وهو في حوزته الكرة لتسقط منه، ويحرزها هجزم سيراليون، ويعودوا بالتعادل قبل صافرة النهاية.

تراجع قائد منتخب كوت ديفوار، سيرجي أوريا، في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس وخروجة، وانتهاء التبديلات للفريق العاجي، في المباراة.

تشكيل كوت ديفوار الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: على بادرا سانجاري

خط الدفاع: سيرج أورييه، إيريك بايلي، سيمون ديلي، غيسلان كونان

خط الوسط: إبراهيم سنغاري، جان ميشيل سيري، فرانك كيسي

خط الهجوم: ويلفريد زاها، سباستيان هالير، نيكولاس بيبي

تشكيل سيراليو ن الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد نياليي كامارا

خط الدفاع: عصمان كاكاي، أومارا بانغورا، ستيفن كولكر، كيفين وريغت

خط الوسط: كوامي كوي، جون كامارا، مصطفى بندو

خط الهجوم: كي كامارا، محمد توري، موسى كامارا

نتيجة مباراة مالي وجامبيا

تعادل منتخب جامبيا مع نظيره مالي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من لاعبوا مالي، حيث هددوا مرمى جامبيا في أكثر من كرة، حتى سجل كوني هدف مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 79، وهاجم بعدها منتخب جامبيا وحاولوا أن يعادلوا النتيجة حتى سجلوا هدف قاتل بالدقيقة 90 من طريق موسى بارو من ركلة الجزاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مالي للنقطة الرابعة في المركز الأول، متساوياً مع جامبيا بنفس عدد الرصيد بعد فوزهم في أول لقاء أمام تونس وموريتانيا.