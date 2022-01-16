/672833/كأس-أمم-أفريقيا-تشكيل-هجومي-من-الجزائر-لمواجهة-غينيا-الإستوائية

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيلة فريقه لمواجهة غينيا الإستوائية ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد منتخب الجزائر تحقيق الفوز بعد تعادله في اللقاء الأول أمام سيراليون، بينما يسعى المنتخب الغيني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام محاربي الصحراء.

تشكيل الجزائر لمواجهة غينيا الإستوائية

حراسة المرمى: وهاب رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبدالقادر بدران ورامي بن سبعيني.

خط الوسط: هاريس بلقبلة، ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي ورياض محرز.

خط الهجوم: سفيان فيغولي وإسلام سليماني.

التعادل السلبي يحسم مباراة الجزائر أمام سيراليون فى كأس الأمم الإفريقية

انتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر أمام نظيرة سيراليون، بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أولي مواجهات المنتخبين.

قائمة الجزائر في أمم أفريقيا 2021

حراس المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر أوكيدجا، رايس مبولحي.

الـدفـاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، محمد امين توقاي، جمال بن العمري، مـهـدي تاهرات، عبد القادر بدران.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، آدم زرقـان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي

الهجوم: محمد الأمين عمورة، رياض محرز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدم وناس.

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.