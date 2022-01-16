الصحة لـ مساء dmc: تطعيم 39.4% من الفئة العمرة فوق الـ18 عاما ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللجنة الطبية لمتابعة أزمة كورونا اجتمعت اليوم بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حول العالم، وناقشت اللجنة الوضع الوبائى فى مصر، وتم استعراض تقرير القائم بأعمال وزير الصحة والسكان حول وضع المستشفيات ونسب التطعميات ومعدلات الإصابات.





وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن نسب الحجز بالمستشفيات واحتياج المصابين لدخول المستشفيات ما زالت فى المعدلات التى كانت قبل ظهور متحور أوميكرون. وأوضح أن 39.4% من الفئة العمرة فوق الـ18 عاما تم تطعيمهم، مضيفًا: "نفسنا نصل إلى 100% من المستهدف لأن اللقاح فعال ويقلل من الوفيات والاحتياج إلى المستشفيات، وكلما زادت معدلات التطعيم كلما قلت معدلات التحور للفيروس".

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