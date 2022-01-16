بـ300 جنيه.. إصلاح عيب خلقى باستخدام منظار الأنف لمريضة بمجمع الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن جراحة ناجحة تجرى لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبى، وذلك من خلال استخدام منظار الأنف الضوئى، وتحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إجراء الجراحة للمنتفعة البالغة من العمر 30 عاما، باستخدام منظار الأنف الضوئى، وذلك على يد الفريق الطبى المتميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الإسماعيلية الطبى، والذى شخص الحالة بعد معاناة المريضة منذ الولادة بدون تشخيص صحيح حالتها، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية للمريضة بعد الجراحة.

وتابع البيان، أنه بعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للمنتفعة بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، تبين أن المنتفعة تعانى من عيب خلقى وإنسداد عظمى بالفتحة اليسرى للأنف، مما تسبب فى الإنسداد، وعليه تقرر إجراء الجراحة باستخدام منظار الأنف الضوئى الذى يعد من التقنيات العلاجية الحديثة التى تجنب المريض حدوث النزيف أو المضاعفات بعد العملية وتسهم فى سرعة ثماثله للشفاء خلال وقت قصير.

واستكمل بيان هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء العملية على يد نخبة من الأطباء بمجمع الإسماعيلية الطبى شمل الدكتورة نجوى نور رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور إسماعيل الديب استشارى الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة فوزية خطاب اخصائى جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة بسمة رسلان استشارى التخدير، لافتًا أن المنتفعة لم تتكلف أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة فى العملية.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديدة: "نسعى إلى الإطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب فى جميع المجالات، لا سيما مجال جراحة الأذن والأنف والحنجرة والسمعيات"، مؤكدًا على مواكبة أحدث وأدق التقنيات فى إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتقدمة، ومنها جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وتابع: "نحرص على إمداد المستشفيات التابعة للهيئة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التى تسهم فى علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية"، ولفت إلى أن استخدام هذه الأجهزة يحدث نقلة طبية جديدة فى مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالمية مما يرفع نسب نجاح الإجراءات الطبية بمستشفيات الهيئة، وهو ما يحقق رضاء المنتفعين عن الخدمة ويتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.