الصحة تكشف آخر تطورات الوضع الصحى فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم، : "نسبة الإشغال فى الرعاية المركزة تصل إلى 41%"، والوضع الصحى فى الحدود الآمنة".
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن ارتفاع الإصابات بمتحور كورونا أوميكرون لم يصاحبه ارتفاع فى دخول المستشفيات، وذكر أنه يتم حساب حالات الإصابات بشكل دقيق وما نعلن عنه هى الحالات التى تتردد على المستشفيات، وأوضح أن حالات العزل المنزلى يتم متابعتها بشكل دقيق.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "جاڤى"، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى.
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