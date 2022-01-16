التنمية المحلية: وجهنا المحافظين برفع درجة الاستعداد بسبب سوء الأحوال الجوية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه نتيجة سوء الأوضاع الجوية، وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، غرفة عمليات الوزارة، بمتابعة حثيثة لتطورات الوضع على مدار الساعة، كما وجه المحافظين بضرورة التعامل بصورة سريعة مع أى أحداث طارئة.

أضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن وزير التنمية المحلية أكد على المحافظين برفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه المحتمل سقوطها مع الأمطار، متابعا: "نستهدف سرعة سحب المياه، وأكدنا على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد بشكل مستمر".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات للمحافظات بضرورة إجراء مراجعات دورية للإنارة والتعاون بين كافة القطاعات الحيوية في المحافظات المصرية، والتوعية بالابتعاد عن كافة أعمدة الكهرباء والأشجار خوفا من حدوث أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية، كما يتم التأكيد على قائدي السيارات بتجنب السير بسرعات عالية تخوفا من وقوع حوادث.