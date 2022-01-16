تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بتوصيات منتدى شباب العالم

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انها شاركت على مدار الأيام الماضية بفاعليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ويأتي ذلك فى إطار حرص التنسيقية على المشاركة في أحد أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي.

وثمنت التنسيقية ما قام به المشاركون في المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، وإنها تتقدم بالشكر العميق للجنة المنظمة للمنتدى، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب على ما بذلوه من جهد كبير في التنظيم والإعداد، ليخرج المنتدى بصورة تعكس قدرة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على استضافة وتنظيم حدث بهذا الحجم والأهمية.

وعبرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرها البالغ لتبني القيادة السياسية للتوصيات المختلفة التي خرجت عبر جلسات وورش عمل المنتدى، لتكون ترجمة حقيقية لكافة الجهود والمناقشات التي قام بها الشباب من مختلف انحاء العالم بهدف خدمة الإنسانية.