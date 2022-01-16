التأمين الصحى الشامل: المنظومة تقدم قرابة 3 آلاف خدمة طبية

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن المنظومة الجديدة تغطى قرابة 3 آلاف خدمة طبية، ويسعى القائمون عليها إلى إدراج كل ما يمكن أن يصب في صالح المواطن المصرى، وتابع: "لدينا خبراء في مجال الفن الصحى، بالإضافة إلى وجود خبراء أجانب من صندوق النقد الدولى ومنظمة الصحة العالمية، يستخدمون كافة السبل وتحديث للائحة تعمل على إضافة خدمات جديدة أو تعدل أسعارها من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأضاف "صادق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قلص المدة الزمنية التي تستهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية بالتأمين الصحى الشامل، وتابع:"وسيتحقق ذلك قبل 2030".
وأكد "صادق"، أن الخدمات الصحية الجديدة التاي يغطيها التأمين الصحي الشامل، تشمل تحاليل جديدة لم تكن تقدم في المنظومات السابقة، وجميعها مطلوبة لبعض العلاجات الخاصة بالأورام وغيره، كما تم إضافة بعض العمليات الخاصة بزراعة النخاع والأعضاء.
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