/672845/رئيس-الوزراء-الخدمات-المقدمة-للمواطنين-أكبر-دليل-على-حجم-ما-يتم-انجازه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن العادي يشعر بما يتم انجازه من اصلاحات هيكيلية على مستوى البنية التحتية والاساسية التي تنفذها الدولة في كل المشروعات وجميع القطاعات المختلفة، ويمكن قياس ذلك من خلال الشعور بمدى الاختلاف الكبير على مستوى الخدمات و حجم ما يقدم على ارض الواقع .

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وأضاف أنه بالمقارنة بين فترات سابقة وما كانت تشهده مناطق كثيرة من نقص كبير في الخدمات الان الكهرباء والغاز والمياه يمكن ان نقول انها وصلت الى كل القرى والبيوت من خلال طرح العديد من المبادرات والعمل على تنفيذها بما يفيد المواطن ويحقق تطلعاته وأهداف وأضاف لبرنامج "بلا قيود" الذي تذيعه قناة بي بي سي البريطانية، أنه الى جانب الاسكان الاجتماعي وحجم ما يقدم لمحدودي الدخل فانه قد تم القضاء تقريبا على كل العشوائيات ورفع مستوى معيشة الكثير من الفئات المهمشة بتلك المناطق.

الاسكان الاجتماعي

وأكد مدبولي أن الاسكان الاجتماعي تقدمه الدول المصرية بأسعار مناسبة جدا وبشكل يتوافق مع مستويات الدخل المختلفة ورغم أن الشقة تكلف الدولة اكثر من 600 الف جنيه الا انه يقدم للشاب باسعار مخفضة جدا وعلى اقساط تبدأ بـ800 جنيه . وحول تطوير المناطق غير الامنة ، قال رئيس الوزراء ان الدولة نفذت هذا المشروع بالكامل حيث تم منح كل من كانوا يقطنون بهذه المناطق الشقة بدون مقابل ومجهزة تماما مقابل 300 جنيه شهريا كقيمة للصيانة .